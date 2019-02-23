بالصور.. جامعة القصيم تشارك في المؤتمر الخامس للبصريات بالرياض

بدأت جامعة القصيم -مُمثلةً في قسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية- مشاركتها في المؤتمر السعودي الخامس للبصريات الذي تنظمه الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية، وتستمر فعالياته حتى غدٍ الأحد بالعاصمة الرياض.

وتشارك الجامعة بستة متحدثين من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أكثر من 50 طالبًا يحضرون ورش عمل ومحاضرات علمية، فضلًا عن جناح خاص بالجامعة.

من جانبه، صرَّح الدكتور وليد الغامدي رئيس قسم البصريات بالجامعة بأن المؤتمر يهدف إلى عرض كل ما هو جديد في مجال صحة العيون من أبحاث وأوراق عمل ومحاضرات تخصصية وتدريب في ورش متخصصة، لافتًا إلى أن الجامعة تشارك للمرة الثانية على التوالي في المعرض بجناح لعرض إنجازات قسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بجانب الخدمة المجتمعية والبحث العلمي والإنجازات الأكاديمية، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى لخريجي القسم للاجتماع بخريجي الكلية.

وأضاف الغامدي -وهو أيضًا رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر- أن الجامعة استحدثت أول برنامج دكتور بصريات في المملكة في عام ٢٠٠٧، كما كان قسم العلوم الطبية بالجامعة هو أول من يحصل على الاعتماد الأكاديمي الكامل في المملكة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، موضحًا أن النادي الطلابي بالكلية يشارك في جناح الجامعة بملصقات علمية؛ حيث يقدم تعريفًا بالفعاليات والأنشطة التي يقيمها داخل وخارج الجامعة، بالإضافة إلى مسابقة التحدي لجميع الطلاب المشاركين في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام.

ويتضمَّن هذا المؤتمر محاضرات وتدريبات عملية ونشرات علمية بمختلف الموضوعات المتعلقة بالتخصص، بالإضافة إلى معارض للعديد من الشركات الطبية ذات العلاقة، بمشاركة أكثر من ٤٠ متحدثًا محليًّا ودوليًّا و١٢ ورشة عمل مرافقة للمؤتمر، ويَستهدف المتخصصين بمجال البصريات من أطباء واختصاصيين وفنيين بمختلف تخصصاتهم، وأطباء العيون والمهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.

كما يشهد المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بفحص أمراض القرنية وعلاجها وتصحيح العيوب الانكسارية وآخر المستجدات في طرق علاج مصابي ضعف النظر الشديد وتأهيلهم وتشخيص وعلاج مشكلات النظر عند الأطفال ومكافحة الإعاقة البصرية.