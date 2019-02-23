بالصور.. صقَّارو وادي الدواسر ينقلون خبراتهم للجيل الجديد في المقناص

أجمع المشاركون في مهرجان وادي الدواسر للصقور، المقام حاليًّا في مدخلها الشرقي، على أنّ المهرجان يمثِّل انعكاسًا لمدى الاهتمام الهائل، الذي توليه قيادة المملكة الرشيدة، من أجل الحفاظ على التراث والتاريخ، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030، التي وَضعت الحفاظ على التراث والهوية الوطنية ضمن اهتماماتها، مُستشهدين بالأمر الملكي بإنشاء نادي الصقور، الذي يُشرف عليه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع .

وحرص القائمون على المهرجان، على تأصيل تلك الهواية الأصيلة في نفوس النشء، من خلال تخصيص خيمة يُقدم فيها أهل الخبرة عصارة تجربتهم للجيل الجديد، بدءًا من كيفية التعامل مع الصقور، والتعرُّف على أجزائه وأعضائه واحتياجاته وطريق حياته ومستلزماته، مرورًا بتدريب الصقر على إطلاقه نحو الطريدة، وكيفية حمله على المنقل وترويضه، بالإضافة إلى التعرُّف على أدوات القنص .

من جانبه، أكّد المدير التنفيذي للمهرجان خالد الرديني بن قويد، أنّ المهرجان خلق مشهدًا تراثيًّا يُجسِّد حياة الآباء والأجداد قديمًا، في كل ما يتعلق بهواية القنص والصيد بالصقور بكل التفاصيل، مشيرًا إلى أنّ فعالية تعلّم القنص تأتي في هذا الإطار لخلق تجربة جديدة لبعض الأطفال والشباب، الذين لم تتح لهم هذه التجربة من قبل .

وأشاد الهاوي عبيد بن دريبي الدوسري، الذي سخّر خبرته في ذلك المجال، بالإقبال الذي تجده الخيمة من صغار السن والشباب وتشجيع آبائهم لهم؛ لمعرفة أهم الخصائص التي يجب أن يتحلى بها الصقّار .

وأكّد أولياء أمور أنّهم حريصون على أن يستفيد أبناؤهم من أهل الخبرة في هذا المجال، باعتباره موروثًا بيئيًّا، ارتبط بالثقافة والأصالة العربية، والذي توّج بتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الإشراف العام على نادي الصقور، وهو أمرٌ يدل على مدى اهتمام الدولة بذلك التراث العربي الأصيل، وتلك الهواية النبيلة.

وكان محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، قد دشّن في 12 فبراير الجاري، شعار مهرجان وادي الدواسر للصقور، بحضور مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة متعب بن مترك بن قويد، يستمر حتى بعد غدٍ الإثنين.

وانطلقت أمس الأول الخميس، مسابقة هدد التحدي للصقور، بمشاركة 50 متسابقًا لفئة الشاهين، وشهدت حضورًا من مالكي الصقور من داخل المملكة، وبعض دول الخليج العربي.

وأقرّت اللجنة المنظمة للمهرجان، جدولًا زمنيًا يُحدد فترات وزمن السباق، الذي يستمر حتى غدٍ الأحد، وذلك لكل فئة، واستخدمت فيه القرعة العلنية لتحديد فترة وزمن كل متسابق.

وتركّز فعاليات المهرجان على عددٍ من الأهداف الرئيسية، تتمثل في إبراز جزء من تراث وثقافة المحافظة الأصيل، والتوعية بالسلوكيات الخاطئة في تربية الصقور.