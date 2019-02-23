وزير الشؤون الإسلامية يتفقد ميقاتَي يلملم والجحفة

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ميقاتَي يلملم والجحفة بجنوب وشمال منطقة مكة المكرمة، في إطار جولته الحالية التي قام بها اليوم على مرافق وقطاعات الوزارة المختلفة.

واستهل الوزير الجولة بالوقوف على ميقات يلملم الذي يقع جنوب مكة المكرمة بنحو 120 كيلومترًا؛ حيث تجول في الميقات والمرافق التابعة له، واستمع لشرح موجز من قبل مهندسي الفرع، عن المراحل التطويرية، وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما التقى بعض المعتمرين وتبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات المقدمة، الذين بدورهم أشادوا بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن الذين يمرون على هذا الميقات الحيوي.

وقد وجَّه وزير الشؤون الإسلامية، المسؤولين بمتابعة شركة الصيانة والتأكد من أنهم يقومون بالعمل على الوجه المطلوب بما يحقق لضيوف الرحمن مزيدًا من الراحة أثناء تأديتهم المناسك، كما وجَّه بتأمين حراسات أمنية للميقات وإعداد دراسة عاجلة لتزويد الميقات بالمراكز الخدمية من المطاعم والأسواق في حرم الميقات وتأجيرها بسعر رمزي على المواطنين.

عقب ذلك تجوَّل الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بميقات الجحفة الذي يبعد عن مكة 183 كيلومترًا بالقرب من مدينة رابغ، واطلع خلال الجولة على المرافق الخدمية والجامع، واستمع لشرح موجز عن حاجة الميقات إلى المشاريع التطويرية، موجهًا بتعيين عدد من الدعاة وإمام ومؤذن لجامع الميقات والبدء في صيانة فورية للمرافق التابعة للميقات، وسفلتة الممرات والشوارع المحيطة بحرم الميقات، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة للتيسير على ضيوف الرحمن الذين يمرون على هذا الميقات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الجولة تأتي إنفاذًا لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام وفق منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

رافق الوزير، خلال الزيارة التفقدية، المدير العام للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، وعدد من المهندسين بفرع الوزارة بمكة المكرمة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين بأجهزة الدولة، تحقيقًا واتساقًا مع التوجيهات السامية للوقوف على جميع المواقع الخدمية للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، كما أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية جاءت استباقية قبل موسم شهر رمضان المبارك، وتفقد جميع الاستعدادات والخدمات التي تقدمها مرافق وقطاعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، خصوصًا ما يتعلق بالمواقيت ومدى جاهزيتها.