شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4100 كرتون تمر في "مأرب" والان مع التفاصيل

الخليج 365- وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 4109 كراتين تمر في حارة الروضة، وحارة الفندق، وحارة النصر، في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 24.654 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.