السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4,109 كراتين تمر في مأرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:18 مساءً, 23 فبراير 2019 م المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4,109 كراتين تمر في حارة الروضة، وحارة الفندق، وحارة النصر، في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 24,654 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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