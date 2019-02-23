شكرا لقرائتكم الأكاديمية الوطنية للطاقة تفتح باب التسجيل لخريجي الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الأكاديمية الوطنية للطاقة عن فتح باب التسجيل لخريجي المرحلة الثانوية للانضمام إلى برامج الأكاديمية ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي 20 فبراير 2019.

ويلتحق الطلاب المقبولون في الأكاديمية بستة برامج تدريبية تمنح درجة الدبلوم تشمل:

• فني كهربائي

• فني أجهزة تحكم

• فني طاقة متجددة

• فني شبكات ذكية

• فني مراقبة وحماية

• مشغل شبكة النقل والتوزيع.

وتعتمد الأكاديمية في تدريبها على نظام التوظيف المبتدئ بالتدريب، إذ يحظى جميع متدربيها بمقعد وظيفي مؤكد حال تخرجهم من الأكاديمية، ضمن آلية تعتمد على متطلبات الأكاديمية ومتطلبات الشركات الراعية، كما يحصل على مكافأة شهرية تبلغ 3000 ريال أثناء فترة التدريب في الأكاديمية.

وتم تأسيس الأكاديمية الوطنية للطاقة وفقاً لمتطلبات قطاع الطاقة وصناعتها الوطنية ولتواكب رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة بأنواعها وبناءً على فهم واستشراف لاحتياجات التقدم السريع في تقنيات الطاقة وصناعاتها عبر المستقبل.



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