شكرا لقرائتكم طبيب يعاين طفلة ويقتلها بعد دقائق في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

حادثة دراماتيكية أشبه بأفلام ومسلسلات السينما، شهدتها إحدى القرى في لبنان حيث توفيت طفلة على يد طبيبها المعالج في حادث تصادم، بعد دقائق من إجرائه الفحص الطبي لها داخل مستوصف.

وتوفيت طفلة لبنانية صغيرة في قرية كفر صارون الكورة، فور خروجها من مستوصف طبي، وذلك بعد أن صدمها الطبيب الذي كان يعاينها بسيارته.

وقعت الحادثة عندما خرجت الطفلة (3 سنوات) برفقة والدتها من المستوصف، بعد أن انتهى الطبيب من معاينتها، إذ أفلتت يد أمها وسارت إلى الشارع.

واصطدمت الطفلة بالسيارة التي كان يقودها الطبيب الذي عاينها قبل لحظات، حيث كان يغادر العيادة تزامناً مع مغادرة الأم وطفلتها.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطبيب لم يتمكن من رؤية الطفلة قبيل صدمها، في حين حضر “الصليب الأحمر” بسرعة إلى موقع الحادث ونقل الطفلة جثة هامدة إلى المستشفى.

كما لم تحدد الوكالة الإعلامية هوية الطفلة المتوفاة، بينما ذكرت أن الطبيب نقل إلى المستشفى وهو في حالة انهيار عصبي.



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