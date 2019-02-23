انت الان تتابع تفاصيل خبر طهران: الإمارات أرسلت لنا عدة رسائل لتسوية الخلافات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 02:25 مساءً - كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، وجود اتصالات بين بلاده والإمارات من خلال رسائل لحكام إماراتيين تتحدث عن تصحيح العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في حوار مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، نشرته السبت، أكد فيه شمخاني أن موقف الدول العربية تجاه إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران ليس موحداً.

وقال شمخاني أن الكثير من الدول العربية حتى في جنوب الخليج العربي لديها علاقات ودية مع بلاده، مؤكداً أن هذه البلدان "لا ترى ضرورة لإيجاد تحالف عسكري أو أمني ضد إيران".

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وتابع: "خلافاً لذلك هناك دول كعُمان وقطر والكويت تسعى لمنع خلق توترات مزيفة، وتضع مساع جيدة على جدول أعمالها".

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي قال إن "الإمارات ليس لديها موقف منسجم بالكامل مع السعودية"، أكد من جانب آخر أن "في داخل الإمارات هناك حكام يرسلون لنا رسائل تعاون وتذليل سوء التفاهم".

وأشار إلى أن طهران كثيراً ما دعت حكام السعودية للاهتمام بمصالحهم الوطنية والعربية، محذراً من أنه "سيكون للسعودية هزيمة إذا تخطت أهم قضية في العالم الإسلامي أي القضية الفلسطينية، أو أرادت أن يكون لها علاقات مع الكيان الصهيوني اللامشروع وتتحالف معه".

جدير بالذكر أن توترات كبيرة تسيطر منذ سنوات على العلاقات بين كل من إيران ودول خليجية، شهدت في خلالها استفزازات عديدة بعضها كان عسكرياً في مياه الخليج العربي.