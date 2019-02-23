إنهاء الاستعدادات لافتتاح مدرسة تعليم القيادة للنساء في ⁧‫عسير‬⁩

السعودية نيوز ٣٦٥- تستعد شركة تطوير التعليم القابضة، والإدارة العامة للمرور، لافتتاح مدرسة تطوير تعليم قيادة المركبات في عسير والمخصصة لتعليم النساء قيادة السيارات.

وكانت الإدارة العامة للمرور والشركة قد وقّعتا اتفاقية لإنشاء خمس مدارس لتعليم القيادة للنساء في خمس مناطق مختلفة.

وتنص الاتفاقية على قيام شركة تطوير التعليم القابضة، بإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية، وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن، حيث تتوافر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية.

وتحتوي هذه المدارس على "قاعات دراسية، معامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، مضمار التدريب الميداني".

ويتم توفير خدمات الدعم والمساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل "مكتب المرور، العيادة الصحية، كافيتريا، خدمات التصوير، وغيرها"، بينما تتولى شركة تطوير التعليم، خدمات الربط الإلكتروني مع إدارة المرور.