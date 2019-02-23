شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية تسقط عصابة تسرق عملاء البنوك بالرياض والان مع التفاصيل

السعودية نيوز ٣٦٥- تمكنت الجهات الأمنية بمدينة الرياض من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسيتين الإثيوبية والإريترية بالعقد الرابع من العمر وذلك عند شروعهم في سلب أحد الأشخاص بإستخدام سلاح ابيض (ساطور) بعد خروجه من أحد الفروع البنكية بحي الشفاء جنوب العاصمة.

وضُبط بحوزتهم مركبتين تم تغيير معالم احداها ولوحاتها لتضليل الجهات الأمنية وباستجوابهم اقروا بإرتكاب جرائم سلب أخرى بمتابعة وترصد عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليه وجرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شـاكر بـن سليمان التويجـري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسيتين الإثيوبية والإريترية بالعقد الرابع من العمر وذلك عند شروعهم في سلب أحد الأشخاص بإستخدام سلاح ابيض (ساطور) بعد خروجه من أحد الفروع البنكية بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض.

وقد ضُبط بحوزتهم مركبتين تم تغيير معالم احداها ولوحاتها لتضليل الجهات الأمنية وباستجوابهم اقروا بإرتكاب جرائم سلب أخرى بمتابعة وترصد عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليه وعليه فقد جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.