السعودية | خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية ويرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية

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الخليج 365 - الرياض- السبت, 18 جمادى الآخر الرياض 30° العصر 03:25 م احدث الأخبار خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية ويرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية أبرز المواد خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة أبرز المواد بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية ويرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية أبرز المواد عقب زيارة ولي العهد.. الهند تزف بشرى سارة للسعوديين أبرز المواد ← ← خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية ويرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية نشر قبل 1 دقيقة - 3:17 مساءً, 23 فبراير 2019 م روابط ذات صلة خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة 3:05 مساءً 23 فبراير, 2019 بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية ويرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية 3:00 مساءً 23 فبراير, 2019 عقب زيارة ولي العهد.. الهند تزف بشرى سارة للسعوديين 2:37 مساءً 23 فبراير, 2019

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