شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية تعلن التقديم ببرنامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية عن موعد فتح باب القبول في برنامج (الابتعاث الداخلي، والابتعاث الخارجي) (لعام 1440هـ – 2019م) لطلبة (عمادة البرامج التحضيرية)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه لكل برنامج.

البرامج:

1- برنامج الابتعاث الخارجي (البرنامج الأكاديمي الأمني):

– الحصول على الثانوية العامة بنسبة 80% فما فوق.

– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.

– اجتياز اختباري اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (4) في اختبار الآيلتس أو (29) في اختبار التوفل.

– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.

– أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.

– أي شروط أخرى تضعها الكلية.

2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):

– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.

– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (55) STEP، اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.

– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أي شروط أخرى تضعها الكلية.

المميزات:

1- برنامج الابتعاث الخارجي:

– التعيين مباشرة بعد اجتياز البرنامج (الحصول على درجة البكالوريوس) ضابطاً بإحدى قطاعات وزارة الداخلية.

– الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الموصى بها من قبل التعليم العالي.

– يتم تعيين الطالب بعد تخرجه في القطاع المناسب لتخصصه.

2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):

– مدة البرنامج 4 سنوات دراسية.

– يحصل الخريج على وظيفة برتبة ضابط في أحد قطاعات وزارة الداخلية.

بقية التفاصيل:

1- برنامج الابتعاث الخارجي:

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2- برنامج الابتعاث الداخلي:

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