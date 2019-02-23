شكرا لقرائتكم تجمع شبابي تقوده مسك الخيرية لمواجهة تحديات مستقبل الاقتصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط تجمع شبابي الضوء على التحديات التي تواجه الشباب في الانتقال إلى الاقتصاد في المستقبل، في نيودلهي يوم الأربعاء 20 فبراير 2019م، خلال جلسة نقاشية شاركت بها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” تحت عنوان “استثمروا بالشباب، ضمن منتدى الشراكات الذي تقيمه هيئة الاستثمار الأجنبي، وذلك تزامناً مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله إلى الهند.

وركزت الجلسة التي شارك بها نحو 800 شاب بين مديرين تنفيذيين ورواد أعمال، على الاستفادة من ريادة الأعمال كوسيلة لتشجيع الحلول التي يقودها الشباب لتحديات الغد، وتحديد الاتجاهات الحالية التي تؤثر على الشباب بالإضافة إلى التحديات التي يجب معالجتها والفرص التي يمكن الاستفادة منها في إعدادهم للاقتصاد المستقبلي.

وفي حين تعكس مشاركة مؤسسة مسك الخيرية بهذه الجلسة دورها الرائد في دعم الشباب، ومشاركة الجمهور الدولي في مبادرات المؤسسة، بحثت الجلسة دور الشباب في تشكيل ملامح المستقبل، ودورهم في دعم الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتسريعة حيث إن نصف سكان العالم أقل من 30 سنة وربعهم أقل من 15 سنة.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى كيفية المشاركة في مبادرات منتدى مسك العالمي مثل المشاركة في كأس مسابقة العالم لريادة الأعمال، بينما أثرى المشاركون الجلسة باستعراض سيناريوهات عدة للاستفادة من ريادة الأعمال كوسيلة لتشجيع الحلول التي يقودها الشباب لتحديات الغد، ودور ريادة الأعمال في دعم الشباب للمساهمة في الاقتصاد المستقبلي.

ولم تقتصر مشاركة مسك الخيرية على هذه الجلسة التي نظمها فريق منتدى مسك العالمي فحسب، إذ شاركت أيضاً بفعالية ثقافية تحت عنوان “زري”، وهي فعالية تتخذ من هذه الخيوط الذهبية أداة تسلط بها الضوء على عُمق العلاقات السعودية الهندية، من خلال عرضها لزوايا مختلفة من الثقافة السعودية التي تشترك بها مع الهند، مما يبرز الموروث الشعبي الأصيل لكلا البلدين.

وشهدت هذه فعالية إقامة معرض رقمي، وتقديم الضيافة السعودية التي تتميز بها المملكة مثل القهوة والبخور، إضافة إلى المكتبة المصورة عن السعودية ومنصة الواقع الافتراضي للمعالم التاريخية المقدسة، وكذلك ركن أفلام مسك، وركن الخط العربي.

يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، هي مؤسسة خيرية غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال المبادرات والشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.



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