الان تتابع خادم الحرمين يغادر إلى مصر في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، متوجها إلى مصر، في زيارة رسمية.

يرأس الملك سلمان، خلال الزيارة، وفد المملكة المشارك في القمة العربية الأوروبية، المقرر انعقادها بشرم الشيخ.