بالفيديو: البرنامج السعودي “ما لو تر” يرصد مخالفات المطاعم بجدة

قدم الأعلامي السعودي إبراهيم الفرحان، من خلال حلقة مثيرة من برنامجه “ما لم تر” المذاع عبر فضائية “MBC” حول وضع المطاعم بمنطقة جدة، وبث لقطات تليفزيونية بينت حجم المخالفات والانتهاكات الصحية بالكثير من المطاعم الشهيرة، وشارك الإعلامي إبراهيم الفرحان حملات تفتيشية بصحبة جهات حكومية رقابية.

وبين الفرحان من خلال لقطات الفيديو التي بثها بالبرنامج حجم المخالفات الصادمة للكثير من المطاعم وسط غضب شديد لأصحاب المطاعم التي يقوم بتصويرها، ودهشة للمشاهدين في تحقيق استقصائي متميز فضح الكثير من المطاعم الشهيرة التي كان الناس تثق فيما يقدمونه من طعام.

وأشار الفرحان إلى أهمية الضمير قبل النظام خصوصا في مجال المطاعم، كما قدم أسفه للمتابعين نظرا لما تحويه المشاهد التي يبثها البرنامج من صدمة للكثيرين، وأثناء التصوير وجه سؤولا لأحد المطاعم قال فيه “انت تبغي تموت الناس” في إشارة منه لحجم الأمراض التي يتسبب فيها اللحم الفاسد الغير محفوظ بشكل آمن، بالإضافة إلى ما تحمله أدوات إعداد الأطعمة الملوثة من جراثيم تسبب الكثير من المشاكل الصحية.