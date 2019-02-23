شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروع سقيا زمزم»: توحيد عبوات مياه زمزم بسعة 5 لترات فقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلنت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، توحيد العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلاً من 10 لترات، مبينة أن توحيد حجم العبوات المنتجة يأتي ضمن خطة التحوّل التي ينفذها المشروع أخيراً سعياً منه لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة الطلب المتزايد على عبوات مياه زمزم على مدار العام خصوصاً في أوقات المواسم، التي ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين والحجاج خلال السنوات القادمة، لافتة إلى أن ما دفعها إلى تسريع وتيرة العمل وتحريك عجلة التطور هو مواكبة هذه الزيادة في أعداد المعتمرين والحجاج، وضمان استدامة الخدمة المقدمة لهم، والوفاء بحاجاتهم من المياه، مؤكدة أن تغيير حجم العبوات إلى سعة 5 لترات سيساعد على تلبية جميع هذه الطلبات.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع قد أكمل منظومة التشغيل الحديثة، وتعديل خطوط الإنتاج، وبرمجة جميع منافذ التوزيع الآلي التي تمكن الفرد حالياً من الحصول على عبوات بسعة 5 لترات بدلاً من عبوات سعة 10 لترات التي كانت تنتجها سابقاً.

وأوضحت أنه سعياً إلى تحقيق الراحة للراغبين في الحصول على مياه زمزم المباركة واصطحابها إلى بلدانهم، فقد تم اعتماد الناقل بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جميع صالاته، كذلك مطار المدينة المنورة، حيث يمكن للراغبين في مياه زمزم الحصول على العبوات ذات سعة 5 لترات المجهزة للشحن الجوي من الصالات دون أي عناء.

وطالبت شركة المياه الوطنية، وإدارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، جميع المعتمرين والزوار بعدم التعامل مع الباعة الجائلين، والحرص على الحصول على عبوات مياه زمزم سعة 5 لترات من مصادرها الرسمية في موقع المشروع بكدي، والنقاط الموجودة في المطارات، وذلك لضمان سلامة وجودة المياه المباركة.