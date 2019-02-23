شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى نظم المعلومات الجغرافية يستقبل 170 بحثاً علمياً من المملكة ودول العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

استقبلت اللجنة العلمية للملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية والذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في 8 أبريل القادم، ويرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أكثر من 170 ورقة عمل، قدمها باحثون من داخل المملكة والخليج ومن مختلف دول العالم من أوروبا وأمريكا ودول عربية، إضافة إلى باحثين من الشباب السعوديين.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله القاضي، أن ملتقى هذا العام سيناقش على مدى ثلاثة أيام أكثر من 400 ورقة عمل في موضوعات «نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية»، ما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية، مضيفاً أن الملتقى سيبحث مواضيع أساسية مرتبطة بهذه التقنية مع التركيز على تطبيقاتها بالمجالات الصحية والبيئية والأمنية والعقارية، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين والمتحدثين الرئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات، وكذلك مشاركة القطاع الأكاديمي بأبحاث مميزة ذات علاقة بمحاور الملتقى.

وقال الدكتور القاضي إن الملتقى الذي يقام في الدمام، يجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهنيين والصناعيين والمختصين وجهات حكومية وخصوصا في المجالات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى إقامة المعرض المصاحب للملتقى الذي سيشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لعرض أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.