شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الشرقية للخيل العربية» يعيد تاريخ الفرس «منيفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر)

أعاد مهرجان الشرقية للخيل العربية الذي انطلق أمس (الجمعة) تحت رعاية أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، التاريخ ليتوقف في مرسم أطلق عليه «مرسم منيفة» يحتوي على أكثر من 35 عملا فنيا لفنانين سعوديين وخلجيين للخيول العربية.

وكشفت المشرفة على المرسم ميساء الرويشد، أن مسمى «مرسم منيفة» مأخوذ على غرار اسم فرس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن موحد المملكة العربية السعودية، الذي وحدها على ظهر الفرس «منيفة» وكانت الأقرب إلى قلبه حيث يفضل ركوبها ويمتطي صهوتها في المعارك التي خاضعها لتحيد هذه البلاد.

وأشارت ميساء إلى أن الفرس «منيفة» لها تاريخ مع مؤحد المملكة وتاريخ يجب أن يتعرف عليه أبناؤنا في المملكة ويتعرفوا على أهمية هذه الفرس التي خاضت أغلب المعارك والانتصارات.

وأوضحت الرويشد، أن المرسم يحتوي على ثلاثة أقسام لـ12 فنانا سعوديا وخليجيا ونحاتين عالميين، فهناك قسم متخصص بالرسوم الفنية للخيول العربية الأصيلة، وقسم جدارية بطول 10 أمتار يقوم بالعمل عليها ثلاثة فنانين خليجيين طيلة أيام المعرض، إضافة إلى المرسم الحر المباشر أمام الجمهور لطرق وأساليب وتقنية رسم الخيول بشتى أنواع الطرق المعروض واستخداد العديد من الأدوات الفنية.

يذكر أن مهرجان الشرقية للخيل العربية في نسخته الثانية يُقام على مدار خمسة أيام في معارض الظهران اعتباراً من تاريخ 20 وحتى 24 فبراير، عبر بطولتين دوليتين، الأولى بطولة الخليج للخيل العربية الأصيلة، والثانية بطولة الشرقية للخيل العربية الأصيلة، كما يضم المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات، إضافة إلى ذلك، يضم المهرجان بين جنباته لأول مرة معرضا للرحالة البولندي الكونت فاتسواف سيفيرين جفوسكي، الذي يعشق الخيل العربية ولديه صور للخيول العربية الأصيلة وصور للمملكة البعض منها قبل 200 سنة.