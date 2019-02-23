، غادرت دبي في ديسمبر.. قصة طائرة بوينج تعطلت في إيران وتهبط اليوم بالسويد ،

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قالت متحدثة باسم شركة طيران النرويج المنخفضة التكاليف: إن طائرة تجارية من طراز بوينج تابعة للشركة، كانت قد تقطّعت بها السبل في إيران بعد هبوط اضطراري في ديسمبر، أقلعت وستصل إلى السويد اليوم السبت.
هبوط اضطراري
وحسب وكالة "رويترز"، كانت الطائرة، من طراز بوينج 737 ماكس؛ قد أقلعت من دبي في 14 ديسمبر متجهة إلى أوسلو، لكنها اضطرت للهبوط في شيراز بإيران بسبب مشكلات في أحد محركاتها. وظلّت الطائرة هناك منذ ذلك الوقت بعد أن عطلتها لوائح محلية وانتظار وصول محرك جديد. وكانت هناك حاجة لقطع غيار ولكن بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها تحظر مبيعات الطائرات المدنية.
تصل السويد اليوم
وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في بيان عبر البريد الإلكتروني: إن "الطائرة النرويجية، وهي من طراز بوينج 737 ماكس؛ أقلعت من مطار شيراز في إيران وستهبط في مطار إرلاندا في ستوكهولم في ساعة مبكرة من صباح السبت. وبعد شهرين في إيران هناك شعور كبير بالارتياح لعودة الطائرة للوطن في نهاية الأمر".
ولم يتسنَّ الاتصال بالسفارة الأمريكية في أوسلو للتعليق. ولم يتسنَّ أيضًا الوصول لبوينج.
محرك جديد
وكانت النرويج قد قالت يوم الأربعاء: إنها بصدد نقل محرك جديد إلى إيران، ولكن المتحدثة لم تُدْلِ بتفاصيل أكثر يوم الجمعة. وأي منتج يحتوى على أكثر من عشرة في المئة من سلع أو تكنولوجيا أصلها أمريكي؛ يحتاج لترخيص أمريكي من أجل إرسالها لإيران. وكانت شركة طيران النرويج قد قالت سابقًا: إن الإجراءات الورقية الروتينية اللازمة لخدمة الطائرة استغرقت وقتًا أطول من المعتاد، وذلك إلى حد ما؛ لأنه كان يتعين على الشركة التأقلم مع اللوائح في إيران التي لا تعمل فيها الشركة.
وكان الركاب البالغ عددهم 186 شخصًا والطاقم المؤلف من ستة أشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في 14 ديسمبر؛ قد تمكَّنوا من مغادرة شيراز جوًّا في اليوم التالي.
غادرت دبي في ديسمبر.. قصة طائرة بوينج تعطلت في إيران وتهبط اليوم بالسويدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
قالت متحدثة باسم شركة طيران النرويج المنخفضة التكاليف: إن طائرة تجارية من طراز بوينج تابعة للشركة، كانت قد تقطّعت بها السبل في إيران بعد هبوط اضطراري في ديسمبر، أقلعت وستصل إلى السويد اليوم السبت.
هبوط اضطراري
وحسب وكالة "رويترز"، كانت الطائرة، من طراز بوينج 737 ماكس؛ قد أقلعت من دبي في 14 ديسمبر متجهة إلى أوسلو، لكنها اضطرت للهبوط في شيراز بإيران بسبب مشكلات في أحد محركاتها. وظلّت الطائرة هناك منذ ذلك الوقت بعد أن عطلتها لوائح محلية وانتظار وصول محرك جديد. وكانت هناك حاجة لقطع غيار ولكن بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها تحظر مبيعات الطائرات المدنية.
تصل السويد اليوم
وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في بيان عبر البريد الإلكتروني: إن "الطائرة النرويجية، وهي من طراز بوينج 737 ماكس؛ أقلعت من مطار شيراز في إيران وستهبط في مطار إرلاندا في ستوكهولم في ساعة مبكرة من صباح السبت. وبعد شهرين في إيران هناك شعور كبير بالارتياح لعودة الطائرة للوطن في نهاية الأمر".
ولم يتسنَّ الاتصال بالسفارة الأمريكية في أوسلو للتعليق. ولم يتسنَّ أيضًا الوصول لبوينج.
محرك جديد
وكانت النرويج قد قالت يوم الأربعاء: إنها بصدد نقل محرك جديد إلى إيران، ولكن المتحدثة لم تُدْلِ بتفاصيل أكثر يوم الجمعة. وأي منتج يحتوى على أكثر من عشرة في المئة من سلع أو تكنولوجيا أصلها أمريكي؛ يحتاج لترخيص أمريكي من أجل إرسالها لإيران. وكانت شركة طيران النرويج قد قالت سابقًا: إن الإجراءات الورقية الروتينية اللازمة لخدمة الطائرة استغرقت وقتًا أطول من المعتاد، وذلك إلى حد ما؛ لأنه كان يتعين على الشركة التأقلم مع اللوائح في إيران التي لا تعمل فيها الشركة.
وكان الركاب البالغ عددهم 186 شخصًا والطاقم المؤلف من ستة أشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في 14 ديسمبر؛ قد تمكَّنوا من مغادرة شيراز جوًّا في اليوم التالي.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
01:18 PM
على متنها 186 راكبًا
قالت متحدثة باسم شركة طيران النرويج المنخفضة التكاليف: إن طائرة تجارية من طراز بوينج تابعة للشركة، كانت قد تقطّعت بها السبل في إيران بعد هبوط اضطراري في ديسمبر، أقلعت وستصل إلى السويد اليوم السبت.
هبوط اضطراري
وحسب وكالة "رويترز"، كانت الطائرة، من طراز بوينج 737 ماكس؛ قد أقلعت من دبي في 14 ديسمبر متجهة إلى أوسلو، لكنها اضطرت للهبوط في شيراز بإيران بسبب مشكلات في أحد محركاتها. وظلّت الطائرة هناك منذ ذلك الوقت بعد أن عطلتها لوائح محلية وانتظار وصول محرك جديد. وكانت هناك حاجة لقطع غيار ولكن بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها تحظر مبيعات الطائرات المدنية.
تصل السويد اليوم
وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في بيان عبر البريد الإلكتروني: إن "الطائرة النرويجية، وهي من طراز بوينج 737 ماكس؛ أقلعت من مطار شيراز في إيران وستهبط في مطار إرلاندا في ستوكهولم في ساعة مبكرة من صباح السبت. وبعد شهرين في إيران هناك شعور كبير بالارتياح لعودة الطائرة للوطن في نهاية الأمر".
ولم يتسنَّ الاتصال بالسفارة الأمريكية في أوسلو للتعليق. ولم يتسنَّ أيضًا الوصول لبوينج.
محرك جديد
وكانت النرويج قد قالت يوم الأربعاء: إنها بصدد نقل محرك جديد إلى إيران، ولكن المتحدثة لم تُدْلِ بتفاصيل أكثر يوم الجمعة. وأي منتج يحتوى على أكثر من عشرة في المئة من سلع أو تكنولوجيا أصلها أمريكي؛ يحتاج لترخيص أمريكي من أجل إرسالها لإيران. وكانت شركة طيران النرويج قد قالت سابقًا: إن الإجراءات الورقية الروتينية اللازمة لخدمة الطائرة استغرقت وقتًا أطول من المعتاد، وذلك إلى حد ما؛ لأنه كان يتعين على الشركة التأقلم مع اللوائح في إيران التي لا تعمل فيها الشركة.
وكان الركاب البالغ عددهم 186 شخصًا والطاقم المؤلف من ستة أشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في 14 ديسمبر؛ قد تمكَّنوا من مغادرة شيراز جوًّا في اليوم التالي.
، غادرت دبي في ديسمبر.. قصة طائرة بوينج تعطلت في إيران وتهبط اليوم بالسويد ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.