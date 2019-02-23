أمانة مكة تدرس مقترحًا جديدًا حول تخصيص مسارات للدراجات الهوائية

تدرس أمانة العاصمة المقدسة مقترحًا جديدًا حول تخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة لتطبيقه على أرض الواقع؛ وذلك بهدف تفعيل مسارات أخرى في الأحياء والمخططات، بما يتوافق مع السلامة المرورية.
واطلع أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس الأول على مقترح تخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق بمكة المكرمة، خلال اجتماع عُقد لهذا الغرض، ويهدف إلى إيجاد بنية تحتية ترفيهية ورياضية، تحقق تطلعات المجتمع، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في العاصمة المقدسة.
وتضمن المقترح آلية تهيئة، ورسم مسارات مخصصة لراكبي الدراجات الهوائية وفقًا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة؛ ليكون المشاة على الرصيف، والدراجون في مسارهم المخصص.
وسوف يتم تطبيق المشروع في مرحلته الأولى بحي الملك فهد “الإسكان” بمكة المكرمة، على أن يتم رصد الإيجابيات والسلبيات في تلك المرحلة، والعمل على تلافيها في المراحل القادمة قبل تعميمها على شوارع وأحياء مختلفة من مكة المكرمة.
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