سجن مواطنة 15 عاما لتهريبها 20 ألف حبة كبتاجون.. والكشف عن سبب رفض المحكمة تطبيق حد الحرابة

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، حكما أصدرته محكمة الدمام، على مواطنة بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وخمسمائة جلدة مفرقة على عشرة دفعات، لاتهامها بتهريب 20 ألف حبة كبتاجون، عبر منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت.

واعترف المتهمة بارتكابها للجريمة، بعد ابتزازها من شخص يقيم بدولة الكويت بنشر صورها إذا لم ترضخ لمطالبه بتهريب الحبوب، مقابل مبلغ 30 ألف ريال إذا نجحت في المهمة وفقا لموقع سبق.

كان المدعي العام، قد طالب بتطبيق حد الحرابة على المتهمة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، لعدم توافر شروطه.