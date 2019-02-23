ولي العهد يغادر الصين ويبعث ببرقيتي شكر للرئيس الصيني ولنائب رئيس مجلس الدولة

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان دولة الصين، بعد زيارة رسمية عقد خلالها مباحثات وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات شتى بين البلدين.

وبعث الأمير محمد بن سلمان إثر مغادرته الصين ببرقية شكر للرئيس الصيني شي جين بينغ عبر فيها عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشاد ولي العهد في برقيته بالمباحثات التي أجراها مع الرئيس الصيني وأكد الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين البلدين الصديقين والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية، معبراً عن أمنياته للرئيس بدوام الصحة والسعادة وللشعب الصيني باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد ببرقية شكر مماثلة لنائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، عبر فيها ولي العهد عن بالغ الامتنان والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن المباحثات التي عقدت بين البلدين أثبتت عمق العلاقات المشتركة بينهما.