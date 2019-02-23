طفل يسقط في بئر يبلغ عمقه 20 مترًا بحائل

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تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الحائط بمنطقة حائل، أمس الجمعة، من إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازيه يبلغ عمقها 20 مترًا بقرية الدغيبجة.

وأكد مدني حائل أن الطفل لم يصاب بأذى، ولله الحمد.

وفي التفاصيل : أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أمس الجمعة..، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحائط تمكنت بفضل الله من إنقاذ طفل يبلغ التاسعة من عمره من قاع بئر ارتوازي يبلغ عمقه نحو 20 مترا غير مكيسه بقرية الدغيبجة التابعة لمحافظة الحائط.

وكما أضاف ” الحربي ” أن فرق الإنقاذ استخدمت الآلية المطورة لعملية الرفع وتم التعامل مع الحالة بحذر خشية حدوث انهيارات ترابية حتى تم إنقاذه بصحة جيدة ولله الحمد وسلم لذويه دون إصابته بأذى.

