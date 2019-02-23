لاب توب جديد لعشاق الألعاب من «MSI».. مواصفات مذهلة

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أعلنت شركة MSI عن إطلاق اللاب توب GS75 Stealth الجديد لعشاق الألعاب، وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الجديد يمتاز بتصميم نحيف للغاية، وأداء فائق، بفضل بطاقات الرسم نفيديا GeForce-RTX-20.

ويأتي جهاز اللاب توب الجديد في جسم مصنوع من الألومنيوم مع لوحة مفاتيح للألعاب مزودة بإضاءة RGB وشاشة IPS قياس 17.3 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920×1080 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز.

ويعتمد جهاز GS75 Stealth الجديد على معالجات إنتل Core i7 من الجيل الثامن مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايت، ونظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 Home أو ويندوز 10 Pro.

وقامت الشركة التايوانية بتركيب شبكة تهوية تشغل نصف الجانب الخلفي للجهاز تقريباً من أجل ضمان التهوية الجيدة، بالإضافة إلى وجود العديد من الفتحات الأخرى لتصريف السخونة أثناء تشغيل الألعاب.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على منفذ HDMI ومنفذ USB من النوع A وكذلك منفذ Thunderbolt 3، وهناك منافذ منفصلة لتوصيل الميكروفون وسماعة الرأس..، وكذلك فتحة بطاقة الذاكرة MicroSD، ولم تفصح الشركة التايوانية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح جهاز اللاب توب الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.

