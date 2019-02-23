وظائف إدارية وتدريبية شاغرة للرجال في شركة علم

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أعلنت شركة عِلم- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية شاغرة للرجال، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف والتخصصات المطلوبة هي:

. مساعد المستشار الفني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، وعلوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

. وظائف تدريبية في تخصص هندسة برمجيات- مدة التدريب 8 أسابيع.

. وظائف تدريبية في تخصص علوم الحاسوب- مدة التدريب 8 أسابيع.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

