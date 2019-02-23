شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأرصاد” تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على نجران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 مساءً, 23 فبراير 2019 م المناطق - الرياض نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة نجران.

وتضمن التنبيه مدينة نجران ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “الأرصاد” تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.