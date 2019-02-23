شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان : تشرفت بلقاء الأبطال المصابين في ميدان الشرف والان نبدء بالتفاصيل

زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير المملكة بواشنطن الابطال المصابين في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن.

وقال الأمير خالد بن سلمان :"من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل.تشرفت بلقاء إخواني الابطال المصابين في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة".

وأضاف سموه :"هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. اسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وان يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجلا غير آجل".