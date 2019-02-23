شكرا لقرائتكم بزنس برو ومجموعة نسما القابضة شراكة مجتمعية يثمر عنها برنامج الشاب الريادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شمسي الحضريتي

أعلن الأستاذ أحمد بن عبدالله المنهبي، رئيس مجلس إدارة بزنس برو للاستشارات الإدارية والمالية بجدة، عن قرب إطلاق مبادرة “الشاب الريادي” في نسختها الثانية بالشراكة مع مجموعة نسما القابضة كشريك مستضيف لفعاليات المبادرة في مركز نسما للتدريب.

ويهدف البرنامج في نسخته الثانية إلى تعزيز محور اقتصاد مزدهر ضمن رؤية المملكة 2030 لتمكين أصحاب المشروعات الناشئة والمتعثرة لتطويرها وإعادة إطلاقها بشكل يضمن النمو والاستدامة باعتبارها المصدر الحقيقي لدعم الاقتصاد القومي، حيث تعتبر مشروعات رواد الأعمال البنية التحتية للاقتصاد بأكثر من 50% من إجمالي الاقتصاد القومي.

وأوضح المنهبي أن المبادرة هي إحدى برامج المسؤولية الاجتماعية في بزنس برو وتقدم لشباب وشابات الأعمال مجاناً.

كما أوضح أنه قد تم تحديد ضوابط وشروط للتسجيل في برنامج “الشاب الريادي”، وهي أن تكون لمن يحمل الجنسية السعودية، وأن يتراوح معدل أعمار المتقدمين للبرنامج ما بين الـ ٢٠ وإلى الـ ٤٠ عاماً، وأن تتوفر لدى المتقدم وجود فكرة مبدئية لمشروع تجاري، وسيتم إجراء مقابلات لتقييم أفكار المشاريع المتقدمة للترشح بالبرنامج، وقد حددت فترة زمنية للبرنامج تبدأ من شهر مارس وتستمر حتى أكتوبر ٢٠١٩ مـ، وسيتخلل البرنامج: إجراء ورش عمل تطبيقية، وجلسات مع عدد من الخبراء، وتقييم للمشاريع، وعقد التحالفات، وفرصة عرض المشاريع في اللقاء الاستثماري.

كما نوه مجلس أمناء المبادرة على وجوب التزام المشتركين بجميع أنشطة البرنامج واجتيازها بنجاح للحصول على الترشح للدعم الاستثماري، وعقد التحالفات والحصول على شهادات المشاركة.

كما أعربت أ. رنا زمعي، المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمجموعة نسما القابضة، أن الهدف من هذه الشراكة من نسما القابضة إلى تعزيز دور الشراكة المجتمعية والمساهمة في تحقيق دور بارز في اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030 جنباً إلى جنب مع قيادتنا الحكيمة.



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