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شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يلتقي مصابي ميدان العز والكرامة: هنيئًا لكم يا حماة الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، عددًا من المصابين في ميدان الشرف ممن يتلقّون العلاج في أمريكا.
وقال الأمير خالد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل تشرفت بلقاء إخواني الأبطال المصابين في ميدان الشرف دفاعًا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة”.
وأضاف سفير المملكة في واشنطن، “هنيئًا لكم هذا الشرف العظيم يا حماة الوطن! أسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وأن يرحم شهداءنا ويشفي مصابينا عاجلًا غير آجل”.
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