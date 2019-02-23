وزارة العمل تسحب تادية معاشات الضمان الإجتماعي لمستفيدي مساعدة المقطوعة 1440 دفعة شهر جمادي الآخر

ضمن المتابعة المستمرة من قبلنا نحن في موقع نجوم مصرية ، والتغطية المستمرة لكافة اخبار الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال بيان جديد لها عن موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي 1440 بالإضافة إلي صرف وإيداع مبالغ بدل غلاء المعيشة 1440 ، وقد أوضحت الوزارة علي أن موعد صرف المعاشات الضمانية سوف يكون في صباح يوم الإثنين القادم 1 – جمادي الأخر – 1440 هـ . هذا وتعمل وزارة العمل والتنمية الأجتماعية على تقديم أفضل ما لديها من أجل مساعدة الأسر السعودية المحتاجة والتي لا تستيطع التعايش مع الظروف الإقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة ، وبعد فرض الضريبة المضافة .

مواعيد صرف مساعدة المقطوعة المتوقعة 1440 حسب ما أعلنت عنه وزارة العمل

مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/9/1438 وحتى تاريخ 15/10/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر محرم 1440. مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/10/1438 وحتى تاريخ 1/12/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر صفر 1440. مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/12/1438 وحتى تاريخ 15/1/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الأول 1440. مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/1/1439 وحتى تاريخ 1/3/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الثاني 1440. مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/3/1439 وحتى تاريخ 15/4/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الاول 1440. مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/4/1439 وحتى تاريح 1/6/1448 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الثاني 1440. مقدمو طلبات المقطوعة من تاريح 1/6/1448 وحتى 15/7/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رجب 1440.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موقع أو رابط من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ومعاشات الضمان الإجتماعي ، المقدمة من قبل الحكومة السعودية للأسر المحتاجة أو ذات الدخل المنخفض ، وذلك من أجل التسهيل وتوفير الوقت والجهد ، ويمكنك عزيزي الزائر من الإستعلام أو التسجيل من خلال الرابط التالي هــــنـــا