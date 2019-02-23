مدير «تعليم القريات»: إدراج «الصينية» في مناهجنا رؤية ثاقبة نحو المستقبل

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أكد مدير تعليم القريات الدكتور محمد الثبيتي أن إدراج اللغة الصينية في المناهج أكد مدير تعليم القريات الدكتور محمد الثبيتي أن إدراج اللغة الصينية في المناهج السعودية خطوة مباركة لإكساب الطلبة أكثر من لغة أجنبية بجانب لغتهم الأم، ويعكس تطلع القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مواكبة المواطن السعودي لعالم الصناعة والاقتصاد المتسارع والتكنولوجيا الحديثة خصوصا أن الصين تعتبر في مقدمة الدول الصناعية والتكنولوجية الكبرى في العالم. وأضاف الثبيتي: «هذا القرار يأتي ضمن النهضة السعودية الكبرى التي نعيشها واقعا اليوم ويعد التعليم ركيزة أساسية فيها»، سائلا الله أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وأن يديم على وطننا التقدم.



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