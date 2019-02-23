“رابط مباشر” نتائج الأمن العام 1440 | استعلام أسماء المقبولين بوظائف الأمن العام عبر...

نتائج الأمن العام 1440، ننشر لكم رابط استعلام نتائج قبول الأمن العام 1440، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالأمن العام على رتبة جندي، وذلك بعد فترة كبير من الترقب والقلق عاشها الكثير من المتقدمين في أنتظار النتائج، ومن خلال المقال نرفق لحضراتكم الرابط المباشر لاستعلام نتائج القبول المبدئي بالأمن العام الأوراق المطلوبة عند التقديم.

نتائج الأمن العام 1440

قامت مديرية الأمن العام بالإعلان عن فتح باب التسجيل بوظائف الأمن العام بداية من يوم 21 جمادي الأولى 1440هـ، وقد استمر التقديم حتى يوم 25 جمادي الأولى 1440هـ من خلال بوابة أبشر للتوظيف، حيث قام المتقدم بالدخول عبر الموقع الرسمي للبوابة وبدا أجراءات التقديم وفق الشروط والضوابط المحددة مسبقاً.

كما طالبت الإدارة العامة للقبول المركزي كافة الطلاب المقبولين مبدئياً بوظائف الأمن العام الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب مع اصطحاب الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للمقبولين بالأمن العام 1440

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة من كرت العائلة (للمتزوج).

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.

صورة من اختبار القدرات العامة.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس.

إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

حلاقة الرأس رقم (1).

رابط موقع أبشر للنتائج

نرفق لكم رابط موقع أبشر للتوظيف، والذي يتم من خلاله استعلام نتائج قبول الأمن العام 1440، والتي تم الإعلان عنها منذ قليل.

رابط نتائج الأمن العام 1440

من خلال الرابط السابق، يمكن للجميع التعرف على أسماء المقبولين بوظائف الأمن العام 1440، تتمني أسرة الموقع التوفيق لكافة المتقدمين، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.