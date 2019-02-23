“هنا استعلم” نتائج وظائف الامن العام 1440 ابشر للتوظيف .. اسماء المقبولين في وظائف الامن...

الاستعلام عن نتائج الامن العام 1440 بوابة ابشر للتوظيف، اعلنت وزارة الداخلية السعودية ظهور أسماء المرشحين المبدئية لوظائف مديرية الأمن العام، وكشفت عن المستندات المطلوبة خلال المقابلات المقرر تحديدها لاحقاً لمن تم ترشيحه بشكل مبدئي، وسيتم تحديد موعدها ضمن نتيجة قبول الوظائف العسكرية من خلال موقع التوظيف أبشر برقم الهوية 1440 هـ.

ظهرت نتائج القبول في وظائف الامن العام على رتبة جندي عبر بوابة أبشر، ومن المقرر أن يحضر المرشحين بشكل مبدئي للوظائف في الساعة السابعة صباحاً، حسب الموعد المحدد للمكالة لاستكمال إجراءات واختبارات القبول بالوظائف، على أن يصطحب كل مرشح معه الأوراق المطلوبة منه، ومنها طباعة نتيجة القبول الموضح بها رقم طلب التقديم.

نتائج الامن العام 1440

يمكن الاستعلام عن نتائج وظائف الامن العام لرتبة جندي الآن من خلال موقع أبشر برقم الهوية وتاريخ الميلاد.نتائج وظائف الامن العام 1440

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف الامن العام

ويجب على المرشحين لوظائف الامن العام برتبة جندي مبدأئياً، التوجه حسب الموعد المحدد لهم بالأوراق التالية لاستكمال إجراءات التوظيف:

نموذج القبول مطبوع من الموقع وعليه رقم الطلب.

أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة من كرت العائلة (للمتزوج).

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.

صورة من اختبار القدرات العامة.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس.

ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة بالأعلى.

حلاقة شعر الرأس رقم (1)

وسيتم من خلال موقع أبشر إعلان نتائج التوظيف النهائية بعد المقابلات الشخصية وظهور نتائج الاختبارات.