تعرف علي أهم ما يقومون السعوديين بإكتشافه فى الصحراء بعد هطول الأمطار

بعد موسم هطول الأمطار الغزيرة على مناطق المملكة العربية السعودية، فى تلك الفترة من نهاية فصل الشتاء ، يبحث الكثير من السعوديين عن فطر “الفقع”، والذى ينتشر بغزارة فى صحراء السعودية بدون زراعته ، والفقع أو الكمأ له الكثير من الأسماء بحسب كل دولة ينبت بها، وهو فطر برى موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 15 سنتيمتر تحت الأرض ويستخدم كطعام .

وتشتهر السعودية بنوعين من “الفقع” الأول باسم الخلاسى وهو يميل للون الأبيض، والزبيدى وهو ناصع البياض ، وينبتان بدون أى مجهود مسبق ويكون داخل الصحراء .

وينبت فطر “الفقع” في صحراء السعودية في أواخر شهر يناير من كل عام، ويعتبر من الأكلات الشعبية لدى الكثير من السعوديين، وبعد انتهاء موسم هطول الأمطار بشكل كبير في تلك الأيام، يستعد الكثيرين من المواطنين السعوديين في الذهاب للصحراء لجمع تلك الفطر، كما يقومون آخرون بتنظيم رحلات لجمعه .

وتتراوح أسعار الكيلو من “الفقع” بين 400 حتى 800 ريال سعودى، بحسب اللون والحجم ويتم استيراده من خارج السعودية فى الكثير من المواسم التى لا يكون بها أمطار.