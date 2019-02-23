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رابط التسجيل فى حساب مواطن 1440و الحصول على دعم مالى

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طريقة التسجيل فى حساب مواطن يتسائل عنها كثير من الأشخاص فى ، الذين يريدون الاستفادة من مميزات البرنامج و الحصول على دعم مالى، و قد أنشآت الحكومة السعودية هذا الحساب ليستفيد به الأسر ذات الدخل الضعيف و المتوسط، فى محاولة لتحسين معيشتهم، بعد القرارات التى أصدرتها الحكومة بزيادة أسعار موارد و الطاقة و الكهرباء، و ماترتب عليه بعد ذلك فى زيادة الأسعار فى كل شىء، فى قرارات تم اتخاذها للعمل على الاصلاح الاقتصادى فى المملكة، و سنتعرف سويا الطريق الصحيحة للتسجيل فى الحساب لمن يرى أنه يستحق الدعم المالى.

 

التسجيل في حساب المواطن

يمكن لأصحاب الدخل الضعيف و المتوسط التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي هنا.

 

 

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