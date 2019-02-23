شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية»: اللائحة الجديدة تتيح «الدوام الجزئي» في الجهات الحكومية للجامعيين والأمهات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أفاد مدير عام الاتصال المؤسَّسي والمتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية بنسختها الجديدة، تمكن الجهات الحكومية من التعاقد «اختيارياً» بنظام الدوام الجزئي «Part-Time»، وهو خيار مناسب للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماماً للعمل بدوام كامل.

وأضاف الظاهر عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت) أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية بنسختها الجديدة نصّت على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها، التي تحقق مبدأ الجدارة في الاختيار، ستُطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي.