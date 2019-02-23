شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن فهد يستعرض منجزات وخطط «جمعية الجودة» في «الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة يوم (الأربعاء) الماضي رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة عبدالعزيز المحبوب وعدداً من منسوبي الجمعية.

واستعرض الأمير أحمد بن فهد منجزات الجمعية خلال 2018، وخطتها للعام 2019، مؤكدا ضرورة التركيز على مخرجات الأعمال المقدمة من الجمعية، وأن يجد الناس أثرها في أعمالهم وحياتهم، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف واستثمار الإعلام وأدواته بشكل أوسع لتحقيق أهداف الجمعية.

من جهته، قدم المحبوب شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية يحفظه على اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال وبرامج الجمعية، مؤكدا أن الجمعية تسير بخططها وفق رؤية قيادتنا 2030 وتسعى لتطبيق ونشر ثقافة الجودة في كافة الجهات التي تقدم خدماتها للمستفيدين.