خالد بن سلمان يلتقي الجنود المصابين ممن يتلقون العلاج في أمريكا

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان الجنود المصابين ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة، مهنئاً لهم بنيلهم الشرف العظيم دفاعاً عن الوطن. التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان الجنود المصابين ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة، مهنئاً لهم بنيلهم الشرف العظيم دفاعاً عن الوطن. وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" : "من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل.تشرفت بلقاء إخواني الأبطال المصابين في ميدان الشرف دفاعاً عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. أسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وأن يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجل غير آجل".



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