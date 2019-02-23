، "الخدمة المدنية": نظام الدوام الجزئي في اللائحة الجديدة مناسب للطلاب والأمهات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية "سلطان الظاهر"؛ أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية" بنسختها الجديدة تمكّن الجهات الحكومية من التعاقد "اختيارياً" بنظام الدوام الجزئي Part-Time؛ وهو خيارٌ مناسبٌ للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل؛ كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماماً للعمل بدوام كامل.
وأضاف "ونصَّت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في (الخدمة المدنية) بنسختها الجديدة، على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها التي تحقّق مبدأ الجدارة في الاختيار ستُطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي".
"الخدمة المدنية": نظام الدوام الجزئي في اللائحة الجديدة مناسب للطلاب والأمهاتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-23
أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية "سلطان الظاهر"؛ أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية" بنسختها الجديدة تمكّن الجهات الحكومية من التعاقد "اختيارياً" بنظام الدوام الجزئي Part-Time؛ وهو خيارٌ مناسبٌ للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل؛ كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماماً للعمل بدوام كامل.
وأضاف "ونصَّت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في (الخدمة المدنية) بنسختها الجديدة، على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها التي تحقّق مبدأ الجدارة في الاختيار ستُطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي".
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
11:29 AM
أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية "سلطان الظاهر"؛ أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في "الخدمة المدنية" بنسختها الجديدة تمكّن الجهات الحكومية من التعاقد "اختيارياً" بنظام الدوام الجزئي Part-Time؛ وهو خيارٌ مناسبٌ للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل؛ كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماماً للعمل بدوام كامل.
وأضاف "ونصَّت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في (الخدمة المدنية) بنسختها الجديدة، على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها التي تحقّق مبدأ الجدارة في الاختيار ستُطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي".
، "الخدمة المدنية": نظام الدوام الجزئي في اللائحة الجديدة مناسب للطلاب والأمهات ،
المصدر : الخليج 365
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