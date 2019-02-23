المتحدث باسم التحالف يعلن عن تفاصيل العملية العسكرية النوعية في صنعاء

قامت قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بتوضيح تفاصيل العملية العسكرية النوعية التي نفذها التحالف ضد أهداف تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء.

وصرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، أن القيادة المشتركة لقوات التحالف قامت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء وكان هذا مساء أمس السبت.

ووضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، تضمنت عمليات رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات العناصر الإرهابية بهذه الشبكة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية .

كما وضح المالكي أن الأهداف المدمرة تضمنت أيضا أماكن لتخزين الطائرات بدون طيار، وورش تصنيع وقطع غيار، ورش التركيب والتفخيخ، وأماكن فحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق، ومرافق لتدريب وتنفيذ العمليات الإرهابية.