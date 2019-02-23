هيئة الترفيه تُنظم مهرجان المغامرة العالمي لأول مرة في المملكة.. وهذه أبرز فعالياته

تم الإعلان من قبل الهيئة العامة للترفيه بالأمس عن قيامها بتنظيم مهرجان المغامرة العالمي لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد بمحافظة جدة، وهذا خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 8 مارس.

وقام تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بنشر مقطع فيديو ترويجي للمهرجان، ويضم هذا المهرجان العديد من الفعاليات والألعاب، أبرزها لعبة مغامرة الكرستالة، ولعبة سعودي مونوبلي، بالإضافة لعروض موسيقية ومطاعم.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قام بالإعلان أمس السبت أنه سوف يقوم بعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم من أجل توضيح استراتيجية هيئة الترفية للمرحلة القادمة، وقام بدعوة كل المهتمين بصناعة الترفيه لحضور المؤتمر.