الاستعلام عن مبالغ الخدمات التي تبقت لك إلكترونياً -خطوات الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات...

الاستعلام عن المبالغ عن الخدمات التي تبقت لك من الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص لمعرفة المبالغ التي تتوافر عن الخدمات المتبقية لك، فيبحث كل مواطن مقيم في المنطقة عن وجود أي رسوم أو مدفوعات تكون عليه مقابل تلك الخدمات التي ينالها، مما جعل الحكومة السعودية توفر لهم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لهم معرفة قيمة هذة المبالغ، وكذلك هذة الخدمة تمكنك من الأستعلام والأستفسار عن ما تبقي لك من رصيد في حالة قيامك بسداد مبلغ زائد عن المبلغ المخصص لخدمة ما حصلت عليها، أو في حالة إذا ما قمت بأرسال مبلغ زيادة بالخطأ فتمكنك هذة الخدمة من معرفة ما تبقي لك من رصيد زائد يمكنك الأستفادة منه مرة أخري.

الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات الذى تبقي

لقد قامت وزراة الداخلية السعودية بتوفير خدمة من أجل أن تقوم بلأستعلام والأستفسار عن الرصيد الذي تبقي لك في حالة إذا ما قمت بتسديد مبلغ لخدمة معينه وقمت بأرسال مبلغ بزيادة عن المبلغ المخصص لهذة الخدمة وسواء كان هذا المبلغ داخل من ضمن رصيد السيارات أو من ضمن رصيد تجديد رخص القيادة أو خدمة الجوازات أو من ضمن العديد من الخدمات الأخرى الألكترونية، فيمكنك في هذة الحالة أن تقوم بأتباع بعض من الخطوات من أجل أن تستعلم عن الرصيد المتبقي لك.

خطوات الاستعلام عن الرصيد المتبقي

عليك أن تقوم أولا بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية، وبعد ان تقوم بالدخول إلي الموقع عليك أن تقوم بالضغط علي الأستعلامات الألكترونية حتي تظهر لك قائمة يمكنك أن تقوم بأختيار كلمة الأستعلام العام من هذة القائمة عن رصيد المبالغ المدفوعة للخدمات التى تبقت في رصيدك الخاص.

-ثانيا عليك حتي تتمكن من الحصول على كافة البيانات التي تريدها وتتأكد أنها بشكل سري عليك أن تقوم بأدخال رقم الهوية الشخصية الخاصة بك ومن ثم عليك أن تقوم بأدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك في الشاشة وبعد ذلك عليك أن تقوم بالضغط علي كلمة عرض.

-سوف تحصل بعد ذلك على تفاصيل الرصيد الذي تبقي لك سواء كان من رصيد المكفولين أو رصيد المركبات أو رصيد رخص القيادة أو رصيد الجوازات أو رصيد الأستقدام حتي تتمكن في النهاية من الحصول علي كامل أجمالي الرصيد المتبقي لك.