نتائج قبول الأمن العام 1440- أسماء المقبولين مبدئياً بالأمن العام رتبة جندي بوابة أبشر الإلكترونية...

نرصد لكم نتائج قبول الأمن العام 1440 وأسماء المقبولين مبدئياً بوظائف الأمن العام على الوظائف المعلنة، حيث كانت أعلنت مديرية الأمن العام منذ فترة عن فتح القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام 1440، والتي بدأت من يوم الأحد الماضي الموافق 1440/05/21هـ، وانتهت عمليات التسجيل والقبول في الأمن العام يوم الخميس الموافق 1440/05/25هـ لحملة الشهادة الثانوية العامة والشهادات الأخري، وبعد انتظار فترة ليست بقصيرة تم الإعلان عن نتائج قبول الأمن العام 1440 لرتبة جندي والتفاصيل أسفل التقرير.

ووقت الإعلان أوضحت مديرية الأمن العام أن التقديم على الوظائف ستكون برتبة رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي فني موسيقي، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل الآن من أجل التسجيل في مديرية الأمن العام وفقاً لضوابط متفق عليها يجب إتباعها من قِبل جميع من يرغب من الخريجين على التقديم.

نتائج قبول الأمن العام 1440

نتائج الأمن العام 1440: قالت مديرية الأمن العام أن عمليات التقديم على الوظائف المؤهلة للحصول علي الرتب الموضحة سيكون عبر بوابة أبشر توظيف موقع وزارة الداخلية السعودية، من خلال هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــــا، وسوف نتعرف الآن على باقي التفاصيل حيث التخصصات المطلوبة.

رقيب : خريجي شهادة البكالوريوس

وكيل رقيب: خريجي الكليات المتوسطة والتقنية، وشهادة الدبلوم عن مدة دراسة أكثر من عامين ونصف

عريف: حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى دورة متخصصة لا تقل مدتها عن 18 شهر وحتى 30 شهر

جندي أول: الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى دورة متخصصة مدتها ما بين 6 إلى 18 شهر

جندي: الشهادة الثانوية العامة فقط

بهذا نكون قد وصلنا إلي غايتنا وهي جلب المعلومات المهمة نتائج مديرية الأمن العام 1440 للالتحاق بالخدمة العسكرية المؤهلة للحصول على رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، وقالت مديرية الأمن العام أن الأفضلية ليست بأسبقية التسجيل، وإنما تكون على من تنطبق عليهم ال

أعلنت شؤون التدريب عن نتائج أسماء المقبولين في الأمن العام 1438 لرتبة جندي فني موسيقي عبر نتائج القبول في الأمن العام 1438 الوظائف التي تم الإعلان عنها منذ فترة، ويمكنكم الدخول عبر الرابط هنــــا ومعرفة أسماء المقبولين مبدئياً لوظائف الأمن العام بوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية السعودية.

وللمزيد من التفاصيل والمعلومات الدقيقة عن فيما يخص المستندات المطلوبة عند المراجعة النهائية للقبول بالأمن العام، مراعاة الحضور في الموعد المحدد لذلك بالزي الرياضي وضرورة اصطحاب المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول.