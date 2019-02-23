أمير القصيم: هذه هي أسباب نجاح برنامج التوطين في القطاع الخاص بالمنطقة

أرجع أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل نجاح برنامج التوطين بالمهن المتعددة في القطاع الخاص إلى عدة أسباب في مقدمتها روح شباب المنطقة، والعمل بجد والاجتهاد. وقال أمير القصيم خلال ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول “فرصتي” إن إمارات المناطق ليس دورها أمني فقط، بل تعدى ذلك إلى الدور التنموي، وتدخلها في تذليل الصعاب وإيجاد الأرض الخصبة لكل عمل تنموي.

وأضاف أن إمارة منطقة القصيم تعمل على استقطاب الاستثمارات المتميزة عبر مشاريع تخدم المنطقة وساكنيها، مشدداً على أن ملتقى “فرصتي” بوابة لتأهيل وتدريب الشباب وفق البرامج المعدة والمواكبة لرؤية المملكة 2030. بدوره، وصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمير القصيم بـ”عراب التوطين”، مشدداً على أن المنطقة تشهد توطيناً للوظائف فاق التوقعات .