“الشورى ” يزف بشرى لـ ” المرابطين في الحد_الجنوبي” بشأن الإعفاء من قروض...

قرر مجلس الشورى، إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل (في الحد الجنوبي) من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.

كما طالب المجلس الصندوق بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هـ، من التنظيم الجديد للدعم السكني ودراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية. وطالب المجلس أيضا بدعم صندوق التنمية العقارية ومساعدته على تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لمصلحة الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.