بالصور.. طلاب تعليم جازان في زيارة إلى مجلس الشورى

زار وفد طلابي من تعليم جازان، ممثلًا في مدرسة البيض الأسفل، التابعة لمكتب تعليم أبوعريش الأربعاء الماضي، مقر مجلس الشورى بمدينة الرياض، في إطار تفعيل برامج الأنشطة المدرسية والاجتماعية، وإطلاع الطلاب على أهم المعالم الحضارية الوطنية، والتعرف على طبيعة عمل الجهات الحكومية المختلفة .

بدأ الوفد زيارته بجولة على مرافق مجلس الشورى ومحتوياته، مطلعًا على مهامه وآلية عمله، عقب ذلك اتجه الطلاب للشرفات المطلة على قاعة اجتماعات المجلس؛ حيث حضروا إحدى جلساته التي رحب فيها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، بالطلاب.

من جانبه، قدَّم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، شكره لرئيس مجلس الشورى ونائبه ولجميع منسوبي المجلس، على ما يقدمونه من جهود كبيرة لخدمة بلادنا الغالية، كما شكرهم على استقبالهم الوفد الطلابي.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي انسجامًا مع اهتمام الدولة بالطاقات الشابة وتدريبها، وفتح الآفاق أمامها لتهيئة الجيل الجديد للمستقبل، وتقديم كل وسائل الدعم والتحفيز له.

وأضاف أن تعليم جازان اعتمد عددًا من البرامج والفعاليات، التي تثقف وتعرف الطلاب والطالبات بماهية رؤية المملكة 2030، وأبرز محاورها والأدوار المنوطة بهم لتحقيقها، ما يساعدهم على تحديد أهدافهم وطموحاتهم بما يتوافق مع أهداف الرؤية.