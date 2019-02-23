الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:14 صباحًا, 23 فبراير 2019 م

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أكد مسؤول في هيئة تنمية الصادرات السعودية، بدء تمويل الشركات السعودية المصدرة والمشترين الدوليين للسلع المحلية، وذلك من خلال بدء استقبال الطلبات.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه يمكن لكل المنشآت بجميع القطاعات باستثناء النفطية، تقديم طلب التمويل ما قبل التصدير الذي يوفر التمويل اللازم لرأس المال العامل، وتمويل المشترين الدوليين الذين يتعامل معهم المصدر السعودي. وبين أن الهيئة بدأت استقبال طلبات من الشركات للحصول على التمويل، موضحا أنه يمكن التقدم بطلب الحصول على تمويل الصادرات إلكترونيا، ليتم بعدها دراسته وتمويله. وأشار إلى أن الخدمة التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية للشركات، لتقديم التمويل مؤقتة لحين إنشاء بنك الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية، بدأت فعليا في إجراءات إنشاء بنك الاستيراد والتصدير، المتوقع تشغيله في نهاية العام الجاري برأسمال يصل إلى نحو 30 مليار ريال. ويساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكن للمصدرين تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) للتمويل، بحسب “الاقتصادية”.