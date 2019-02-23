شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني إثر مغادرته الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بكين)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية شكر إلى السيد هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:

معالي السيد / هان تشنغ

نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس الجانب الصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لمعاليكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها مع معاليكم في إطار اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وفخامة الرئيس شي جين بينغ، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

متمنياً لمعاليكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء