شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الصيني إثر مغادرته الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بكين)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية شكر إلى الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:

فخامة السيد / شي جين بينغ

رئيس جمهورية الصين الشعبية

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بالمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم، ومؤكداً على الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين بلدينا الصديقين والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء