حبس ضابط أمريكي خطط لتنفيذ عمل إرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أمر قاض بضرورة مواصلة حبس ضابط في خفر السواحل الأمريكي يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي داخل الولايات المتحدة، وذلك بينما يعد ممثلو الادعاء قضيتهم ضده.

واعتقل هاسون الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة النارية، في ظل تحقيق أدى إلى اكتشاف مخزون من الأسلحة في منزله بإحدى ضواحي واشنطن.